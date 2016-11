Arrrestaties bij controle clubavond Satudarah

TILBURG - Bij verkeerscontroles in Tilburg, gericht op een bijeenkomst van motorclub Saturdarah, zijn zeven mensen gearresteerd, dertien auto's in beslag genomen en is er ruim 16.000 euro aan openstaande schulden geïncasseerd. Op de bijeenkomst, aan de Zevenheuvelenweg, ontving de club nieuwe leden en gasten.

12-11-2016, 13:06

Politie, Belastingdienst en douane controleerden in de omgeving van het pand, ,,om zoveel mogelijk mensen die daarheen gingen of terugkeerden te kunnen controleren'', zegt een politiewoordvoerder.

In een auto zijn een bijl en een slagwapen gevonden. Bij de aanhouding van een man is pepperspray gebruikt. Ook zijn er mannen opgepakt die nog celstraf moeten uitzitten, variërend van acht tot 46 dagen. Een ander had xtc-pillen bij zich. Drie auto's reden ten onrechte met een buitenlands kenteken. Op dertien auto's is beslag gelegd wegens openstaande belastingschulden.

Het is volgens de politie niet zeker dat alle zeven arrestanten ook daadwerkelijk de clubavond hebben bezocht.