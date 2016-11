Sinterklaas arriveert in Maassluis [video]

MAASSLUIS - Sinterklaas heeft zaterdag voet aan wal gezet in Maassluis, waar hij kort na het middaguur met zijn stoomboot in de haven arriveerde. Burgemeester Edo Haan verwelkomde de goedheiligman en zijn pieten, onder toeziend oog van heel veel kinderen.

Door ANP - 12-11-2016, 12:37 (Update 12-11-2016, 13:37)

De aankomst van de stoomboot ging gepaard met een scheepsparade, waaraan naast de laatste zeewaardige stoomsleepboot van Nederland, de honderd jaar oude Furie, nog twaalf bijzondere schepen meededen.

Sinterklaas en zijn pieten trekken nu de stad in, waar op drie podia een programma is. De intocht, die rechtstreeks te zien is op tv, eindigt rond 13.00 uur op de Markt.

De landelijke intocht is te zien in een extra lange uitzending van het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp.

