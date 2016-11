Rwandese genocideverdachten uitgeleverd

DEN HAAG - Nederland levert zaterdag twee Rwandezen uit aan Rwanda. Dat land heeft om de uitlevering gevraagd omdat de twee worden verdacht van betrokkenheid bij genocide in 1994. Het gaat om Jean-Claude I. (40 jaar, Voorburg) en Jean-Baptiste M. (57 jaar, uit Leusden). Dat heeft het Landelijk Parket laten weten.

Door ANP - 12-11-2016, 11:43 (Update 12-11-2016, 11:43)

De Rwandese autoriteiten verdenken I. ervan als leider van een zogeheten 'interahamwe militie’ te hebben meegedaan aan aanvallen op Tutsi's tijdens de genocide in Rwanda in 1994. De Tutsi's werden opgejaagd, uit hun huizen gehaald en weggevoerd naar plekken, waar zij vervolgens massaal werden gedood, of levend begraven. Achtergelaten woningen werden in brand gestoken. Rwanda heeft najaar 2013 om zijn uitlevering gevraagd.

Een jaar daarvoor vroeg het Afrikaanse land ook om uitlevering van M. Als politiek leider van een extremistische Hutu-partij zou M. betrokken zijn geweest bij het opstellen van dodenlijsten, de verstrekking van wapens en aanvallen op Tutsi's in 1994, in de omgeving van Kigali.