Eerste belangstellenden in Maassluis

ANP Eerste belangstellenden in Maassluis

MAASSLUIS - De eerste kinderen in pietenpakken en andere belangstellenden hebben zich zaterdag in Maassluis gemeld voor de intocht van Sinterklaas. De Sint komt zaterdagmiddag met zijn stoomboot aan in de Zuid-Hollandse plaats.

Door ANP - 12-11-2016, 9:18 (Update 12-11-2016, 9:18)

Ook de voorbereidingen voor de beveiliging zijn in volle gang. Vanwege de protestacties van de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet zijn er honderden politieagenten en andere beveiligers ingezet. Bezoekers moeten door controlepoortjes.