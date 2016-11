Voor het eerst matige vorst

ZEIST - De eerste matige vorst van dit seizoen is een feit, meldt Weeronline. Het is in de nacht van vrijdag op zaterdag op weerstation Twente afgekoeld naar min 5,6 graden. Voor matige vorst moet het afkoelen naar min 5,1 graden of lager.

Door ANP - 12-11-2016, 7:16 (Update 12-11-2016, 7:16)

Zaterdagochtend blijft het de eerste uren vriezen. Op bruggen en viaducten kan het daardoor glad zijn. De laatste keer met matige vorst in ons land was op 5 maart dit jaar.