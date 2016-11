Dode en gewonden bij schietpartij Amsterdam

AMSTERDAM - Een man is vrijdagavond overleden na een schietpartij in Amsterdam-West. Twee andere mannen raakten gewond. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De politie heeft in de buurt een verdachte aangehouden en zoekt nog uit wat zijn betrokkenheid is.

Door ANP - 11-11-2016, 19:35 (Update 11-11-2016, 22:24)

,,We hebben de verdachte via een uitpraatprocedure uit zijn auto gekregen'', aldus een woordvoerster van de politie. Die procedure wordt gevolgd als er bijvoorbeeld rekening mee wordt gehouden dat iemand gewapend is. ,,Eén gewonde troffen we in de Ten Katestraat en de twee anderen in de Hasebroekstraat.''

De schietpartij was rond 18.30 uur bij een waterpijpcafé, een zogenoemde shisha lounge in de Ten Katestraat. Diverse hulpdiensten waren snel ter plaatse. Van de drie mannen die gewond waren geraakt, is er een later op de avond overleden.

Over de aanleiding voor de schietpartij was vrijdagavond nog weinig bekend. ,,We onderzoeken alle scenario's, maar gaan vooralsnog niet uit van een liquidatiepoging in het criminele milieu.''