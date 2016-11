Omwonenden kerk Weesp nog niet naar huis

WEESP - De werkzaamheden om de toren van de Laurentiuskerk in Weesp te stabiliseren zijn nog niet afgerond en duren nog tot na het weekend. De geëvacueerde omwonenden kunnen daarom nog niet terug naar hun woning, meldde de gemeente vrijdag.

Dinsdagavond brak er brand uit in de toren van de kerk aan de Herengracht. Een deel van de torenspits stortte in. De kapconstructie van de kerk is na een brand nog steeds niet stabiel. De bewoners van vier huizen rond de kerk verblijven sindsdien op kosten van de gemeente in een hotel. Ze kunnen pas naar huis als het stabiliseren van de constructie gereed is.

De brand en de naweeën daarvan hebben ook consequenties voor de intocht van Sinterklaas in Weesp. Gewoonlijk gaat de route via de Herengracht, maar nu is voor een alternatieve route gekozen.