Bandenbrand Someren is uit

SOMEREN - De grote brand die sinds zondagochtend woedde bij een bandenopslag in het Brabantse Someren is uit. Vrijdag werd het sein brand meester gegeven.

11-11-2016

Op een persconferentie zei burgemeester Alfred Veltman dat het vuur gedoofd is. Er komt alleen nog wat rook uit de gesmolten berg autobanden, maar dat is wasem van het verdampende bluswater.

Donderdag besloten gemeente en brandweer tot een nieuwe methode van brandbestrijding. De bandenberg werd gekoeld met water waarna grijpers een gedeelte van het brandende materiaal verwijderden. De methode blijkt effect te hebben gehad.

Door nog onbekende oorzaak brak er in de nacht van zaterdag op zondag brand uit bij de bandenopslag van een recyclebedrijf in Someren-Heide. De overlast door rook en stank was groot. Hoewel hulpdiensten verklaarden dat de rook niet schadelijk was voor de volksgezondheid, verlieten veel omwonenden hun inmiddels beroete huis.