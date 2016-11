Celstraffen in zaak Prime Champ

ROERMOND - De rechtbank in Roermond heeft donderdag celstraffen uitgesproken tegen de directeur en een medewerker van voormalige champignonkwekerij Prime Champ in Limburg.

Door ANP - 10-11-2016, 14:24 (Update 10-11-2016, 14:24)

De voormalige directeur Geert V. werd wegens uitbuiting van Poolse pluksters en valsheid in geschrifte veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Zijn toenmalige financieel man Ton S. kreeg een half jaar cel wegens valsheid in geschrifte. Roy R., verantwoordelijk voor de salarisadministratie, kreeg een taakstraf van 100 uren. R. wist van de malversaties in de salarissystemen, waardoor de Poolse werkneemsters onderbetaald werden.

Het bedrijf Prime Champ Productions BV werd veroordeeld tot een boete van 75.000 euro.