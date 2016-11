Voorwaardelijke taakstraf schietende agent

HAARLEM - Een agent in burger die vorig jaar in het centrum van Haarlem schoot op een hard wegrijdende auto waarvan de bestuurder seconden eerder op hem was ingereden, heeft daarvoor donderdag een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur gekregen. Volgens de rechtbank in Haarlem heeft de 35-jarige Michel P. zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag.

Door ANP - 10-11-2016, 13:55 (Update 10-11-2016, 13:55)

Met het Openbaar Ministerie (OM) is de rechtbank van mening dat P. op de bewuste dag gezien de situatie naar een veel te zwaar middel heeft gegrepen en was het ,,enkel aan geluk te danken" dat de wegrijdende bestuurder, de 43-jarige Norayr B. uit Heemstede, niet dodelijk werd geraakt.

P. mikte op de banden, maar zijn kogel verbrijzelde het achterraam van de auto en verliet het voertuig op stuurhoogte via de voorruit. B. raakte gewond aan zijn been, waarschijnlijk door een deel van de kogel.