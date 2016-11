Cel geëist voor mishandeling baby

ANP Cel geëist voor mishandeling baby

ZWOLLE - Voor het ernstig mishandelen van zijn een maand oude zoontje is donderdag tegen een 31-jarige man uit Genemuiden 12 maanden cel geëist. De man ontkende de mishandeling, zo bleek in de rechtbank in Zwolle.

Door ANP - 10-11-2016, 13:27 (Update 10-11-2016, 13:27)

Het kindje liep een ernstig zuurstoftekort op omdat de verdachte zijn zoontje op zijn buik achterliet in de wieg, aldus het Openbaar Ministerie. In het ziekenhuis werden ook een hersenafwijking en een gebroken oogkas ontdekt. Maurice V. verklaarde bij de politie dat hij uit frustratie met geweld een speen in de mond van zijn zoontje drukte. Op de zitting zei hij dat dit een leugen was om zijn vriendin in bescherming te nemen. Die was op dat moment kort ook verdachte. Niet hij, maar zijn vriendin was hardhandig met de baby, zei V.

Het kind is inmiddels in een pleeggezin opgenomen.