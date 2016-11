'Geen dure nummers bij bellen klantenservice'

LUXEMBURG - Consumenten die iets willen weten over een product dat ze hebben gekocht, mogen niet op extra kosten worden gejaagd als ze de verkoper bellen. De kosten mogen niet hoger zijn dan die van een normaal telefoontje. Dat stelt advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Europese Hof van Justitie donderdag in een advies.

Door ANP - 10-11-2016, 11:57 (Update 10-11-2016, 11:57)

De zaak draait om de Duitse online-electronicaverkoper Comtech. Op zijn website verwijst het bedrijf klanten met vragen over hun aankoop naar een speciaal nummer, dat vanaf een vaste telefoon 14 cent kost en mobiel 42 cent. De rechtbank in Stuttgart wil weten of de Europese richtlijn over consumentenrechten hoger dan normale kosten toestaat.

Volgens de advocaat-generaal zijn kosten voor telefonische vragen over bijvoorbeeld de afleverdatum, factuur of garanties al in de aanschafprijs verwerkt. Een hoger tarief dan normaal is daarom niet toegestaan, ook omdat het consumenten zou afschrikken.

Adviezen van de advocaat-generaal zijn niet bindend, maar worden vaak wel gevolgd door het hof in Luxemburg.