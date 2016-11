Verdachten dubbele moord op vrije voeten

BREDA - Alle verdachten van de dubbele moord in Hooge Zwaluwe, in oktober vorig jaar, komen op 30 november onder voorwaarden vrij. Dat besloot de rechtbank in Breda donderdag.

Door ANP - 10-11-2016, 11:13 (Update 10-11-2016, 11:13)

Bij een ontmoeting tussen Belgische en Nederlandse criminelen werden No Surrender-captain Brian Dalfour en de in het milieu bekende crimineel Muljaim Nadzak doodgeschoten. In totaal zitten daarom vijf Belgen en een Nederlander vast.

Kringen rondom de verdachten beweren dat zowel de groep Nederlanders als de groep Belgen de tegenpartij wilde beroven. Op 27 november is er een reconstructie in het vakantiehuisje waar de schietpartij was.