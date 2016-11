Reconstructie liquidaties Staatsliedenbuurt

ANP Reconstructie liquidaties Staatsliedenbuurt

AMSTERDAM - In de Amsterdamse Staatsliedenbuurt is dinsdag een reconstructie van de dubbele liquidatie uit 2012. Een aantal straten in de wijk is dinsdag afgesloten voor verkeer. Bewoners kunnen te voet wel hun woning bereiken. De verdachten en de getuigen zijn niet bij de reconstructie aanwezig.

Door ANP - 10-11-2016, 10:21 (Update 10-11-2016, 10:21)

Na de reconstructie gaat de behandeling van de zaak dinsdag verder aan het hof in Amsterdam.

In december 2012 werden twee mannen vanuit een Audi in de Staatsliedenbuurt doodgeschoten. Het beoogde doelwit, Benaouf A., wist te ontkomen. Anouar 'Popeye' B. en Adil A. zijn voor de liquidaties veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, deze zaak dient nu in hoger beroep.

Hamza B. wist aanvankelijk naar Marokko te ontkomen, maar hij werd daar vorig jaar in Marokko in hoger beroep opnieuw tot twintig jaar cel veroordeeld. Zijn advocaat liet weten in cassatie te gaan tegen deze uitspraak.