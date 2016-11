Meer tijd voor onderzoek DuPont

DEN HAAG - Het feitenonderzoek naar onveilige arbeidsomstandigheden bij het bedrijf DuPont in Dordrecht neemt meer tijd in beslag. Het was de bedoeling dat de bevindingen er in november zouden zijn, maar dat wordt komend voorjaar.

Door ANP - 9-11-2016, 21:20 (Update 9-11-2016, 21:20)

Aanleiding voor het onderzoek waren mediaberichten over mogelijke gezondheidsschade bij ex-werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij de productie van Lycra en bij de productie van Teflon. De fabrieken waar dit zou zijn gebeurd waren destijds van DuPont, maar werden later overgenomen.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laat weten dat het onderzoek, over een periode van 45 jaar, meer tijd vraagt dan voorzien omdat tal van documenten moeten worden opgevraagd en bestudeerd.