ANP Arrestatie na dood 19-jarige vrouw in Ede

EDE - De politie heeft woensdag een 20-jarige man uit Ede aangehouden in verband met de dood van een 19-jarige vrouw in die plaats. De vrouw lag dinsdagavond zwaargewond in een woning aan de Agnietenlaan in Ede. Hulpdiensten waren snel ter plekke, maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. Ze overleed ter plaatse.

Door ANP - 9-11-2016, 16:17 (Update 9-11-2016, 16:17)

De politie gaat er vanuit dat de jonge vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Onderzoek leidde naar de 20-jarige man. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is volgens de politie nog niet helder. Ook over het motief zijn er nog vraagtekens.

,,Met de aanhouding van de verdachte is de zaak niet rond", zegt de politie. Ze vraagt getuigen zich te melden. Het onderzoek in de woning duurt voort.