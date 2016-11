Internationaal gezochte witwasser opgepakt

DRIEBERGEN - Een 44-jarige man uit Rijswijk is dinsdagavond laat op de A16 bij Zevenbergschen Hoek aangehouden omdat hij reed in een auto met een kapotte lamp. Bij controle bleek de man internationaal gesignaleerd te staan.

Door ANP - 9-11-2016, 15:51 (Update 9-11-2016, 15:51)

Hij had een tas met 107.000 Britse ponden bij zich, dat is omgerekend ongeveer 120.000 euro. De man wilde niet vertellen waar het geld vandaan kwam. De ponden zijn in beslag genomen op verdenking van witwassen, laat de politie woensdag weten.

De Franse autoriteiten hebben om de uitlevering van de Rijswijker gevraagd in verband met een onderzoek naar witwassen uit 2011. Toen werd er een half miljoen euro in zijn auto gevonden. Hij zit vast en wordt zo snel mogelijk aan Frankrijk uitgeleverd.