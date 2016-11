'Russen verjagen Nederlandse onderzeeër'

MOSKOU - Russische schepen hebben op de Middellandse Zee een Nederlandse onderzeeër verjaagd. De onderzeeër zou dicht in de buurt van de schepen ,,gevaarlijke manoeuvres'' hebben gemaakt, meldt het Russische persbureau Interfax.

Door ANP - 9-11-2016, 15:04 (Update 9-11-2016, 16:30)

Volgens het Russische ministerie van Defensie proberen NAVO-schepen op de Middellandse Zee de bewegingen van de Russische vloot te volgen. De Russische vloot met onder meer het vliegdekschip Koetzetsov is in het zeegebied in verband met de Russische operaties in Syrië waar ze militaire steun geeft aan het regime president Bashar al-Assad.

,,Het lijkt me wijs niet mee te gaan met de Russische retoriek'', reageerde minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie. Ze zegt verder geen mededelingen te doen over onderzeebootoperaties.

Sjoerd Sjoerdsma (D66) wil opheldering over het mogelijke incident. Hij heeft Kamervragen gesteld. ,,Het is niet de eerste keer dat Rusland EU-bondgenoten of Nederland probeert te intimideren. Dergelijke schermutselingen, pesterijen en intimidaties, die we nu in toenemende mate van Poetin zien, baren mij grote zorgen. De kans op ongewilde escalaties neemt hierdoor toe.''

Volgens het Russische ministerie werd de onderzeeër op 20 kilometer afstand voor het eerst gespot. Na een uur werden de Nederlanders verjaagd, zei een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie tegen de nieuwsdienst Sputnik. ,,Dergelijke onbeholpen pogingen om in de buurt van de Russische schepen te manoeuvreren, hadden tot ernstige ongelukken kunnen leiden.'' Hij voegde eraan toe dat dergelijke onderzeeërs helemaal niet geschikt zijn voor verkenningsexpedities.