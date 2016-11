Grenspolitie houdt gezochte moordenaar aan

KLEEF - Een Montenegrijn (29) die internationaal gesignaleerd stond voor moord is in het weekeinde aangehouden door het grensoverschrijdend politieteam (GPT), gevormd door de marechaussee en de Duitse Bundespolizei. Dat maakte de marechaussee woensdag bekend.

9-11-2016

De man, die nog ruim veertien jaar moet uitzitten voor een moord gepleegd in Montenegro, werd zondagavond kort na het passeren van de grens op de A3 bij Rees in Duitsland door de gezamenlijke patrouille aangehouden. Controle van zijn papieren brachten aan het licht dat hij een jaar geleden uit de gevangenis in zijn geboorteland was ontsnapt. Hij droeg verder vervalste papieren bij zich. In de auto zat een 25-jarige bijrijdster. Onder de vloer in de passagiersruimte van de auto werd 6 kilo heroïne aangetroffen.

De Duitse autoriteiten zullen de Montenegrijn uitleveren, aldus de Bundespolizei.