ANP Politiek legt link naar verkiezing Nederland

DEN HAAG - De politiek in Nederland legt een link tussen de zege van Donald Trump en de komende Kamerverkiezingen hier. Er zijn partijen die willen voorkomen dat ook in Nederland een ,,populist'' aan de macht komt, andere partijen zien de overwinning van Trump als steun in de rug.

Door ANP - 9-11-2016, 12:35 (Update 9-11-2016, 12:35)

De verkiezing van Trump geeft aan dat er ook hier in Nederland een opdracht ligt om een antwoord te geven op het groeiend gevoel van steeds meer mensen dat de vooruitgang er niet voor hen is, stelt PvdA-kopstuk Diederik Samsom: ,,Anders krijg je ook hier dit soort uitslagen.''

Volgens CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma zijn de zorgen van Amerikaanse kiezers ook in Nederland te zien: ,,Het signaal dat de Amerikaanse kiezer geeft, is zeker een signaal dat ook in Nederland bestaat: grote zorgen over globalisering en grote veranderingen.''

Harde campagne

Hier zou wel eens een vergelijkbare harde campagne als in de VS kunnen komen, denkt Emile Roemer van de SP. ,,Ook in Nederland wordt de campagne steeds harder, of we dat nu leuk vinden of niet. Maar de verschillen worden steeds groter en die kun je dan ook duidelijker op tafel leggen.''

GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver ziet in Nederland ,,het gevaar dat populisten opstaan en de verkiezingen naar zich toe trekken.'' Hij zegt maar één boodschap voor PVV-leider Geert Wilders te hebben: ,,Vergeet het. We laten dit land niet uit elkaar trekken.''

Wilders zelf reageerde opgetogen: ,,De mensen pakken hun land terug. Dan gaan wij ook doen'', twitterde hij. De PVV-leider vergeleek zichzelf eerder dit jaar al met Trump.