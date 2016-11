Raamprostitutie Utrecht mag weer

UTRECHT - Aan de Einsteindreef in Utrecht mag een nieuwe prostitutiezone komen. De Raad van State verklaarde de bezwaren van bewoners tegen het bestemmingsplan Het Nieuwe Zandpad woensdag ongegrond.

Door ANP - 9-11-2016, 11:12 (Update 9-11-2016, 11:12)

Inwoners van de wijk Antoniuskwartier, waarin de Einsteindreef ligt, waren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Utrecht in beroep gegaan. Zij vinden dat de gemeenteraad niet had mogen kiezen voor deze locatie in de buurt van hun woonwijk. Die biedt ruimte aan 162 prostitutieramen. De bewoners vrezen overlast van bezoekers en pooiers en zeggen dat cijfers over de behoefte aan raamprostitutie ontbreken.

Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan was het besluit van de gemeente in 2013 alle vergunningen voor raamprostitutie in te trekken, omdat er aanwijzingen waren voor mensenhandel. De gemeenteraad heeft voor de terugkeer van raamprostitutie een locatie gekozen die goed bereikbaar is, maar niet te dicht bij een woongebied ligt. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verwacht op die plek geen onaanvaardbare overlast.