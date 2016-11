'Trump zegt NAVO straks de wacht aan'

DEN HAAG - Als Donald Trump daad bij het woord voegt, zegt hij de NAVO straks de wacht aan. Dat zegt defensiespecialist Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies.

Door ANP - 9-11-2016, 10:38 (Update 9-11-2016, 10:38)

,,Waarschijnlijk gaat hij zeggen: wij betalen jullie veiligheid niet meer. Hij heeft veel geld nodig voor wat hij binnenlands allemaal van plan is. Dat moet ergens anders weggehaald worden'', stelt Wijninga. ,,Hij gaat een 'America first-beleid' voeren''.

De defensiedeskundige voorziet dat hij de toezeggingen van de huidige president Barack Obama om miljarden uit te trekken voor de versterking van de militaire aanwezigheid in Oost-Europa, terugdraait. Obama deed die toezegging als antwoord op de Russische agressie op de Oekraïense Krim. De VS is nu de grootste betaler in de NAVO (de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie).

Veiligheid

Toch denkt Wijninga niet dat Trump zijn handen helemaal van Europa aftrekt. ,,De veiligheid van Europa is van belang voor de Verenigde Staten. Hij zal Europa wel onder druk zetten om meer samen op te trekken, om een gezamenlijk buitenlands beleid te voeren.'' Als alle defensiebudgetten van Europese landen efficiënt ingezet worden, is een bijdrage van de VS volgens Wijninga ook niet nodig.

Wijninga beschouwt Trump niet als een bedreiging voor de wereldvrede. ,,De invallen in Irak destijds vond hij een slecht besluit.''