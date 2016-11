Koenders beoordeelt Trump op zijn daden

ANP Koenders beoordeelt Trump op zijn daden

DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) vertrouwt erop de dat belangrijke samenwerking met de Verenigde Staten wordt voortgezet na de komst van president Donald Trump. Het is afwachten op zijn beleidsagenda, laat de minister in een eerste reactie weten. ,,We zullen hem beoordelen op zijn daden."

Door ANP - 9-11-2016, 9:52 (Update 9-11-2016, 9:52)

Koenders maakt zich wel zorgen over uitspraken die de Republikein Trump heeft gedaan tijdens de verkiezingscampagne en ,,die haaks staan op hoe wij onze samenleving en wereldorde graag zien". Het gaat dan om opmerkingen over onder meer de NAVO en de relatie van de VS met Rusland en Europa.

Het is volgens hem belangrijk dat er een goede samenwerking blijft met de Amerikanen. ,,We hebben elkaar in deze wereld hard nodig. We staan voor mondiale uitdagingen als klimaatverandering en terrorismebestrijding en moeten ook gezamenlijk de crises in de ring van instabiliteit rondom Europa aanpakken. Samenwerking met de VS is ook essentieel voor onze welvaart, omdat onze economische verwevenheid aanzienlijk is."