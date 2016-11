Vermissing kickbokser blijft een raadsel

BEST/HILVERSUM - Een oproep in televisieprogramma Opsporing Verzocht dinsdagavond heeft de politie niet veel wijzer gemaakt over de vermissing van de Belgische kickbokser Marc de Bonte. De politie kreeg tot dusver negen reacties, maar concrete aanwijzingen over het lot van de 26-jarige man zitten er niet tussen, vertelde een woordvoerster woensdag.

Door ANP - 9-11-2016, 9:19 (Update 9-11-2016, 9:19)

De Bonte verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hij was op een feestje van zijn sportschool in Bladel en vertrok toen naar een vriend in Turnhout. Vanuit daar stuurde hij een bericht aan zijn vriendin in Best dat hij op weg was naar haar. Hij kwam nooit aan.

Zijn auto werd zondag leeg teruggevonden in de buurt van het Wilhelminakanaal in Best. Dinsdag heeft de politie met een sonarboot en speurhond gezocht in en rond het kanaal maar dat leverde niets op.

Vanwege de zorgen over de vermissing en de volstrekte onduidelijkheid heeft de politie een rechercheteam met vijftien mensen op de zaak gezet.