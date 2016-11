Kerktoren in Weesp deels ingestort na brand

WEESP - De kerktoren van de Sint-Laurentiuskerk in Weesp is dinsdagavond gedeeltelijk ingestort nadat er brand in was ontstaan. Het gaat om ongeveer 8 meter van de toren, aldus een woordvoerder van de brandweer. Het gebouw staat in het centrum aan de Herengracht. De rest van de kerk is gespaard gebleven.

Door ANP - 8-11-2016, 21:34 (Update 8-11-2016, 22:17)

De kerktoren was oorspronkelijk ongeveer 25 meter hoog. De omgeving werd uit voorzorg ontruimd. Het gevallen stuk toren is in dat ontruimde gebied gevallen. Er zijn geen personen gewond geraakt.

De brand ontstond aan het begin van de avond; waardoor is niet bekend. Tegen 21.00 uur was het vuur onder controle.