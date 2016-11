Intensieve zoektocht naar vermiste kickbokser

BEST - De politie heeft dinsdag in en rond het Wilhelminakanaal in Best met een sonarboot en een hond gezocht naar het lichaam van de vermiste kickbokser Marc de Bonte. De Belg verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hij was toen onderweg van het Belgische Turnhout naar zijn vriendin in Best. Bij het Wilhelminakanaal werd zondag zijn auto teruggevonden.

Volgens de politie was de vindplaats van de auto reden om in het kanaal te gaan zoeken naar de 26-jarige De Bonte. ,,De zoektocht van vandaag heeft niets opgeleverd. Helaas ook geen nieuwe aanknopingspunten'', aldus een politiewoordvoerster.

Het programma Opsporing Verzocht van AVROTROS besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak. ,,We hebben ook extra beelden die we in de uitzending laten zien.''

De Bonte trainde vrijdagavond in Bladel en ging daarna naar een feestje in Eindhoven. Daarna dronk hij wat in Bladel en vertrok toen naar een vriend in Turnhout. Bij die vriend stuurde hij een bericht aan zijn vriendin dat hij naar huis kwam, maar hij kwam daar nooit aan.

Sinds zaterdagochtend vroeg is er geen enkel teken van leven van de kickbokser geweest. Vrienden van de man hebben op sociale media oproepen geplaatst, die volgens de politie diverse tips hebben opgeleverd. Ook is een geldbedrag uitgeloofd voor de gouden tip.