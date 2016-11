Unieke rede Rutte in parlement Indonesië

ANP Unieke rede Rutte in parlement Indonesië

DEN HAAG - Mark Rutte houdt later deze maand als eerste Nederlandse minister-president een toespraak in het parlement van Indonesië. De premier is dan in de voormalige kolonie voor een handelsmissie.

Door ANP - 8-11-2016, 19:09 (Update 8-11-2016, 19:09)

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag is het niet gebruikelijk dat buitenlandse bewindslieden toespraken houden in het parlement in Jakarta. Naast de rede van Rutte op 23 november is er ook een ontmoeting met Indonesische volksvertegenwoordigers gepland.

De banden tussen Nederland en Indonesië zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. Handel domineert de relatie. Verscheidene bewindslieden zijn deze kabinetsperiode naar Indonesië gereisd. Voor de premier is het zijn tweede trip naar het land. Hij was er ook eind 2013 op handelsmissie.

Handelsmissie

In april was de Indonesische president Joko Widodo nog een dag in ons land. Dat was het eerste bezoek van een Indonesische staatshoofd in zestien jaar aan Nederland. Rutte spreekt tijdens de handelsmissie over twee weken ook weer met Widodo.

Naast Rutte nemen ook minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Melanie Schultz en haar staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) deel aan de economische missie. In hun kielzog reist een delegatie van 110 bedrijven mee.

De handelsmissie is van 21 tot en met 24 november en richt zich onder meer op de maritieme sector, afvalmanagement, gezondheidszorg en tuinbouw. Rutte eindigt de handelsmissie in Singapore. Daar staan ontmoetingen met onder anderen met president Tony Tan premier Hsien Loong Lee op de agenda.