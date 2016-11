OM: verklaringen kroongetuige R. 'authentiek'

SCHIPHOL - Kroongetuige Fred R. heeft in de verhoren met het Openbaar Ministerie (OM) ,,authentiek verklaard" en zich niet bezondigd ,,tot het napraten van het dossier". Dat zei aanklaagster Cynthia de Jong dinsdag in de rechtbank Schiphol tijdens de tweede dag van het requisitoir in het hoger beroep van liquidatieproces Passage.

Door ANP - 8-11-2016, 13:48 (Update 8-11-2016, 13:48)

R. was de tweede kroongetuige met wie het OM in het langlopende strafproces tot een deal kwam. Eerder, toen de zaak nog speelde voor de rechtbank in Amsterdam, kwam het OM tot overeenstemming met Peter la S. Met R. kwamen de contacten op gang eind 2013, toen het hoger beroep in de zaak al liep.

Mede aan de hand van de verklaringen van R. pakte de politie eind 2014 Willem Holleeder op wegens vermeende betrokkenheid bij criminele afrekeningen.