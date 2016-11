Man aangehouden voor beschieten coffeeshop

ANP Man aangehouden voor beschieten coffeeshop

AMSTERDAM - Een 23-jarige man is maandag in Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schieten op een coffeeshop in de Achillesstraat in Zuid. De politie nam bij de arrestatie verdovende middelen en geld in beslag, liet ze dinsdag weten.

Door ANP - 8-11-2016, 12:45 (Update 8-11-2016, 12:45)

Coffeeshop DNA werd 7 september beschoten. Door het rolluik werden zeker zes kogels afgevuurd. In het pand was op dat moment niemand aanwezig. Het leidde ertoe dat burgemeester Eberhard van der Laan de zaak sloot.

DNA werd in mei ook al onder vuur genomen.

De afgelopen tijd zijn in Amsterdam geregeld coffeeshops beschoten. De politie liet vorige week weten dat het er al tien zijn dit jaar. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de motieven hiervoor zijn.