ANP Toch geen gegevens gelekt in Almelo

ALMELO - Er zijn vermoedelijk toch geen gegevens van burgers gelekt bij de gemeente Almelo. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld.

Door ANP - 8-11-2016, 9:46 (Update 8-11-2016, 9:46)

In september maakte de gemeente er melding van dat waarschijnlijk in totaal is 20 gigabyte aan data ten prooi was gevallen aan hackers. De hack werd gelinkt aan Werkplein Twente, dat mensen helpt bij het zoeken van een baan. Van het Werkplein maken ook de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Wierden gebruik. Het ging om gegevens van in totaal 282 burgers.

Volgens het team Digitale Opsporing heeft er geen strafbaar feit plaatsgevonden. Niemand heeft ingebroken in de systemen van de gemeente. Op basis van de beschikbare informatie is volgens de politie niet met 100 procent zekerheid vast te stellen dat er niet is gelekt, maar er zijn in ieder geval geen data van burgers in andere handen terechtgekomen.