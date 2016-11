Marechaussee spoort meer illegalen op

ANP Marechaussee spoort meer illegalen op

DEN HAAG - Door meer mobiele controles uit te voeren heeft de marechaussee in de eerste helft van dit jaar meer illegalen opgespoord. In totaal ging het om 1120 illegalen, zevenhonderd meer dan in dezelfde periode in 2015. Dat staat in de Rapportage vreemdelingenketen van staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie die dinsdag is bekendgemaakt.

Door ANP - 8-11-2016, 9:38 (Update 8-11-2016, 9:38)

De marechaussee voerde in de eerste helft van dit jaar 60 procent meer zogeheten MTV-controles uit. Dit gebeurde steekproefsgewijs in het grensgebied met Duitsland en België.

De illegale vreemdelingen moeten Nederland verlaten. Ook kan een inreisverbod worden opgelegd. In de eerste helft van 2016 zijn bijna vijf keer zoveel aangetroffen illegalen gedwongen vertrokken (870) dan in de eerste helft van 2015 (180).