Monasch ontneemt coalitie meerderheid

DEN HAAG - Het werd al langer verwacht, maar maandag gebeurde het: Jacques Monasch kondigde aan dat hij vertrekt bij de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. De regeringspartijen VVD en PvdA hebben hierdoor ook in de Tweede Kamer geen meerderheid meer, maar gaan met de verkiezingen in zicht gewoon verder.

Door ANP - 7-11-2016, 18:21 (Update 7-11-2016, 18:21)

PvdA en VVD hebben 75 van de 150 Kamerzetels. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom zijn de partijen gewend om meerderheden te zoeken. De 76 zetels die de coalitie voorheen samen had, dat hield ook niet echt over, aldus Samsom. Ook de VVD laat weten dat er door het vertrek van Monasch niets verandert.

Monasch lag al langer overhoop met de partijleiding over de koers van de fractie en de partij. In maart gaf hij aan zich niet meer verkiesbaar te stellen voor de Kamer, maar vorige maand stelde hij zich tot veler verrassing kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

Toekomst

Maandag liet hij weten dat hij daar toch niet aan meedeed. Hij trok zich terug uit die lijsttrekkersverkiezing omdat er volgens hem alleen leden mogen meedoen, terwijl er eerder sprake was van open verkiezingen. Ook wilde hij het verkiezingsprogramma nog kunnen aanpassen als hij zou worden gekozen. De strijd om het lijsttrekkerschap bij de PvdA gaat nu tussen partijleider Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher.

Voorlopig blijft Monasch op eigen titel Kamerlid. Hij beraadt zich de komende tijd op zijn (politieke) toekomst. Zijn lidmaatschap van de PvdA gaat hij opzeggen. ,,Ik doe het met heel veel verdriet. Ik ben vanaf mijn zestiende lid van de Partij van de Arbeid. Maar ik vind dat de PvdA trouw moet zijn aan zichzelf, respect moet tonen aan zichzelf. En nu gaat ze een kant op die ik niet langer kan dragen omdat ik vind dat we een open partij moeten zijn, zeker nu het zo moeilijk gaat met de PvdA'', aldus Monasch.

Volgens Samsom hoefde Monasch niet op te stappen. ,,Hij had ook kunnen proberen de koers van de PvdA in zijn richting bij te stellen. Zeker als je lijsttrekker wilt worden, lijkt me dat de moeite waard.''