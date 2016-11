Marechaussee vindt 24 vreemdelingen in truck

EUROPOORT - De marechaussee heeft in de Europoort 24 vreemdelingen uit een vrachtwagen gehaald. Ze hadden zich verstopt in het voertuig in de hoop de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. Op het terrein van de veerdienst hield de marechaussee twee mannen van 67 en 41 jaar aan die worden verdacht van betrokkenheid bij deze mensensmokkel.

Door ANP - 7-11-2016, 17:26 (Update 7-11-2016, 17:26)

De vreemdelingen werden zaterdagavond ontdekt tijdens uitreiscontrole van de ferry naar Hull. Het gaat om een groep volwassenen en minderjarigen met de Iraakse, Afghaanse en Vietnamese nationaliteit. Ze gaan de vreemdelingenprocedure in.

De twee verdachten zitten nog vast en zullen dinsdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.