IGZ waarschuwt zorgstichting Careyn

ANP IGZ waarschuwt zorgstichting Careyn

DEN HAAG - Zorgorganisatie Stichting Careyn moet haar zaakjes nu snel op orde krijgen of er volgen vergaande maatregelen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Careyn zonder extra maatregelen, op korte termijn de vereiste verbeteringen kan aanbrengen.

Door ANP - 7-11-2016, 16:56 (Update 7-11-2016, 17:08)

De inspectie liet maandag weten dat de instelling verplicht is binnen negen maanden verbeteringen door te voeren in alle vestigingen en locaties waar ouderen worden verzorgd.

Careyn staat op de 'zwarte lijst’ met verpleeghuizen waarover de inspectie de grootste zorgen heeft. Er is al een zogeheten interventieteam aangesteld bij de stichting. Het is de eerste keer dat gebruik is gemaakt van deze zware maatregel.

'Plascontract’

In verpleeghuis Grootenhoek, onderdeel van Careyn, bleek onlangs tot afschuw van politici sprake van een 'plascontract’, waarin is vastgelegd hoe vaak bewoners per dag naar het toilet kunnen. Volgens een woordvoerder van instelling is de ophef overdreven omdat er geen sprake is van een algemeen beleid.

De stichting heeft de afgelopen jaren te maken gehad met geldproblemen en reorganisaties en de zorg heeft hieronder geleden, stelt de inspectie. Careyn heeft de tijd gekregen de boel op orde te krijgen maar dat is niet gelukt. Nog steeds zijn bijvoorbeeld cliëntendossiers niet op orde en is er geregeld te weinig gekwalificeerd personeel en worden flexwerkers ingezet die niet de juiste opleiding hebben. Ook worden fouten niet altijd gemeld en heeft de raad van bestuur te weinig aandacht voor overbelasting en tijdgebrek van medewerkers, aldus de inspectie.