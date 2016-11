Alarm om explosief in Bossche woonwijk

DEN BOSCH - Bij graafwerkzaamheden in een woonwijk in Den Bosch is maandagmiddag een explosief gevonden. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Uit voorzorg is groot alarm geslagen. De omgeving is ontruimd.

Door ANP - 7-11-2016, 16:35 (Update 7-11-2016, 16:35)

De vondst werd gedaan aan het Lariksplein, midden in de Graafsewijk in Den Bosch. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld voor nader onderzoek en hulp.