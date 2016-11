Nederlander in cel voor uitsteken ogen Belg

BRUSSEL - In Brussel is zondag een Nederlander opgepakt omdat hij iemands ogen heeft uitgestoken. De onderzoeksrechter heeft maandag zijn opsluiting gelast wegens ,,foltering met blijvende arbeidsongeschiktheid'' tot gevolg, liet het Openbaar Ministerie in Brussel weten. Deskundigen stellen een onderzoek in naar A.'s psychische gesteldheid.

De in België woonachtige verdachte heeft bekend dat hij heeft gevochten met het slachtoffer. Maar de 32-jarige I.A. verklaarde dat hij niet met zekerheid kan bevestigen dat hij diens ogen heeft uitgestoken.

De Brusselse politie kreeg zondagochtend om 03.00 de melding van het macabere incident. Het 33-jarige slachtoffer uit Luik werd naar een ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Zijn ogen en een lemmet werden in de buurt van de plaats van de vechtpartij op het Marsveldplein in de deelgemeente Elsene gevonden.

Meningsverschil

Het slachtoffer was volgens de krant La Capitale in Brussel voor een politieke vergadering van de Djiboutiaanse gemeenschap en zou daar vanwege een politiek meningsverschil zijn uitgezet. De activist werd vervolgens aangevallen door vier mensen. Nadat hij op zijn gezicht was geslagen en in zijn maag gestoken, werd hem volgens zijn familie te verstaan gegeven dat hij geen kritische teksten over hen meer op Facebook mag zetten. Vervolgens werd hij met een scherp mesje, mogelijk een scheermes, in zijn ogen gestoken.

Agenten troffen de Nederlander zondagmiddag bij toeval aan in een ziekenhuis waar hij zich liet behandelen en hielden hem aan.