ANP Oppositie: schrap monumentenaftrek nu niet

DEN HAAG - Het blijft nog even spannend of de belastingaftrek voor het onderhoud van monumentale panden komend jaar al wordt geschrapt. Het debat dat de Tweede Kamer daar maandag over had met minister Jet Bussemaker (Cultuur) is opgeschort.

Door ANP - 7-11-2016, 14:52 (Update 7-11-2016, 14:52)

De oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en SP vinden de plannen van Bussemaker te onduidelijk en niet goed onderbouwd. Ze willen meer informatie voordat er verder kan worden gepraat over het vervangen van de belastingaftrek door een subsidieregeling voor alle monumenten. Het kabinet wil dat, maar de oppositie vraagt zich of het allemaal wel zorgvuldig gaat. Hoe het eruit gaat zien als we zouden stoppen met de monumentenaftrek weten we niet, aldus CDA, D66, ChristenUnie en SP. Deze partijen pleiten voor uitstel, maar Bussemaker gaf aan dat zij dat niet zomaar kan doen.

Tegen het kabinetsplan om deze belastingaftrek te schrappen is veel weerstand. Eigenaren van monumenten boden de Kamerleden onlangs al een petitie aan waarin ze repten van een ,,monumentale vergissing’’ .