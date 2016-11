PvdA: Monasch trok zichzelf terug

DEN HAAG - De adviescommissie van de PvdA adviseerde positief over Jacques Monasch, maar de politicus trok zichzelf terug uit de strijd om het lijsttrekkerschap omdat de partij niet aan een aanvullend aantal eisen van hem wilde voldoen. Dat zegt een woordvoerder van de PvdA

De strijd om het lijsttrekkerschap gaat nu tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher, aldus de woordvoerder. Zondag is er nog overleg geweest tussen de PvdA en Monasch in een poging hem toch over te halen mee te doen aan de strijd, aldus de woordvoerder. ,,Het is heel jammer dat hij zich heeft teruggetrokken."