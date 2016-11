PvdA wil Monasch niet als lijsttrekker

ANP PvdA wil Monasch niet als lijsttrekker

DEN HAAG - Het partijbestuur van de PvdA heeft besloten de kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van Jacques Monasch niet te accepteren. Dat heeft Monasch maandagochtend bekendgemaakt.

Door ANP - 7-11-2016, 9:25 (Update 7-11-2016, 9:34)

Het partijbestuur weigert op de voorwaarden van Monasch in te gaan zoals het punt dat de gekozen lijsttrekker invloed kan hebben op het PvdA-verkiezingsprogramma. Monasch vindt dat het PvdA-verkiezingsprogramma op de punten van integratie, asiel en migratie, de menselijke maat, ouderenzorg en Europa tekort schiet. Monasch zegt 'zeer teleurgesteld te zijn dat het partijbestuur geen open lijsttrekkersverkiezing wil organiseren zoals het congres van de PvdA eerder heeft besloten’.

,,Als lijsttrekker wilde ik invloed hebben op het programma, want dat is in mijn ogen niet goed genoeg en moet beter. Maar we konden het niet over mijn voorwaarden eens worden. Het is heel erg spijtig'', zei hij in tegen de NOS. Hij gaat de beslissing niet aanvechten. ,,We moeten niet in juridische procedures belanden en met elkaar over straat gaan rollen. Dat is voor niemand goed.''

Monasch zal maandagmiddag tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam verder ingaan op het besluit van het partijbestuur van de PvdA en de gevolgen.