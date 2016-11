Bouw nieuwe gemeentehuis Waalre begint

WAALRE - Een dikke vier jaar nadat het gebouw door een aanslag werd verwoest, begint maandag de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Waalre. De opening is gepland in het eerste kwartaal van 2018, laat de gemeente weten.

Door ANP - 6-11-2016, 18:10 (Update 6-11-2016, 18:10)

Het monumentale gemeentehuis van Waalre werd in de zomer van 2012 verwoest door een aanslag. Er reden twee auto's naar binnen waarna het pand uitbrandde. De aanslag is nooit opgehelderd. De beloning van 50.000 euro voor de gouden tip is nooit uitbetaald. In 2013 hield de politie drie verdachten aan, die later wegens gebrek aan bewijs weer op vrije voeten kwamen.

Op de zelfde plek als het oude pand verrijst een multifunctioneel gemeentehuis. ,,Het wordt een thuis voor verenigingen, inwoners, het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie", aldus de gemeente. De delen van het voormalige raadhuis die gespaard bleven worden verwerkt in de nieuwbouw.