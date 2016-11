Tv-optredens legden Rutte geen windeieren

DEN HAAG - De populariteit van premier Mark Rutte is heel licht afgenomen, vergeleken met begin september. Dat komt volgens opiniepeiler Maurice de Hond vermoedelijk omdat hij toen veel tv-optredens had, en nu minder.

Door ANP - 6-11-2016, 10:02 (Update 6-11-2016, 10:02)

De premier was destijds een avond lang aan het woord in Zomergasten van de VPRO en had tv-optredens in WNL op Zondag en RTL Late Night .

Al twee maanden zijn de verschillen in de peilingen heel klein. Vooral omdat in de onderzochte periode de Algemene Beschouwingen en Prinsjesdag waren, zijn de verschillen in de peilingen van de politieke voorkeur 'verbluffend stabiel'.

Opmerkelijk zijn de lage scores die Rutte behaalt onder de PVV-kiezers en die Geert Wilders behaalt bij de VVD-aanhang. Dat is volgens De Hond een indicatie dat er niet zoveel electorale verschuivingen tussen de twee partijen te verwachten zijn.