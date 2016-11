Boek Astrid Holleeder in een dag uitverkocht

AMSTERDAM - Het boek Judas van Astrid Holleeder is zo goed als uitverkocht. De familiekroniek verscheen in een oplage van 80.000 exemplaren. ,,Dit is echt ongekend", reageerde een woordvoerster van uitgeverij Lebowski op het succes van de uitgave.

Astrid Holleeder is de zus van crimineel Willem Holleeder. In haar boek schrijft Astrid over de periode die volgde op Holleeders vrijlating in 2012, maar ook over het verleden. Volgens zijn zus heeft Willem Holleeder zijn eigen familie dertig jaar lang geterroriseerd, afgeperst en bedreigd. Op dit moment zit hij in de cel. Justitie vervolgt hem voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties.

De uitgever is met man en macht bezig een tweede druk voor te bereiden. Wanneer die in de winkel ligt, is nog niet bekend. ,,Ik kan niet zeggen dat we dit succes verwacht hadden, maar we hadden het wel gehoopt", aldus de woordvoerster.

Judas werd in het diepste geheim is voorbereid. Zo werd het in het buitenland gedrukt en bij boekhandelaren aangeboden zonder te zeggen waar het werk over ging.