ANP Verdachten Posbankmoord langer vast

ARNHEM - De twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood Alex Wiegmink blijven nog zeker veertien dagen vastzitten. Dat maakte de rechtbank in Arnhem zaterdagmiddag bekend. De aanhouding deze week van het tweetal betekende een doorbraak in de zogenoemde Posbankmoord.

Door ANP - 5-11-2016, 15:43 (Update 5-11-2016, 15:47)

Volgens een woordvoerster is tot verlenging van het voorarrest besloten ,,om onderzoeksredenen en om de maatschappelijke ophef die is ontstaan". De mannen, een 55-jarige verdachte uit Boekel en een 43-jarige man uit Veghel, zitten in beperking. Dat betekent dat ze geen contact hebben met de buitenwereld. Alleen contact met hun advocaat is toegestaan.

De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt kwam in januari 2003 niet meer thuis van een rondje hardlopen op de Posbank in het Gelderse Rheden. 's Avonds vond de politie zijn verbrande lichaam in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp.