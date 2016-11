Bouman: Caribische politie niet integer

ANP Bouman: Caribische politie niet integer

DEN HAAG - Agenten in het Caribisch gebied rijden in privétijd in dienstauto's en brengen onterecht overwerkuren in rekening. Bovendien heeft de politie op de eilanden Saba, Bonaire en Sint-Eustatius naar verhouding te veel chefs en te weinig uitvoerend personeel.

Door ANP - 5-11-2016, 8:41 (Update 5-11-2016, 8:41)

Dat blijkt uit een rapport dat oud-korpschef Gerard Bouman heeft opgesteld in opdracht van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie). Trouw citeert er zaterdag uit. Bouman was dit jaar twee keer op werkbezoek in het Caribisch gebied en sprak daar met tientallen medewerkers van hoog tot laag. Het integriteitsprobleem zou al jaren voortduren.

Boumans integriteit is op dit moment onderwerp van discussie. Minister Van der Steur laat onderzoeken welke rol hij heeft gespeeld in de grote geldverspilling bij de centrale ondernemingsraad (COR). De huidige korpschef Erik Akerboom noemde die kwestie afgelopen week onthutsend. Bouman, die een adviesfunctie heeft, is niet op non-actief gesteld.