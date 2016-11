Zus Holleeder schetst misdrijven in boek

AMSTERDAM - De zus van de beruchte crimineel crimineel Willem Holleeder, Astrid Holleeder, heeft een boek geschreven waarin ze uitgebreid ingaat op door haar broer gepleegde misdrijven en de invloed daarvan op de familie. Dat liet haar uitgever Lebowski vrijdag weten.

Het autobiografische werk Judas: Een familiekroniek verschijnt zaterdag. Astrid Holleeder deed eerder al veel stof opwaaien door samen met haar zus Sonja als getuigen op te treden in het liquidatieproces tegen haar broer. De vrouwen legden belastende verklaringen af over de betrokkenheid van Holleeder bij een aantal liquidaties in het criminele milieu.

Heinekenontvoerder Holleeder heeft een reeks van misdrijven op zijn naam staan. Zo werd hij veroordeeld voor onder meer het afpersen van Willem Endstra, bekend als bankier van de onderwereld. Hij zit nu weer vast op verdenking van betrokkenheid bij verschillende moorden, onder meer bij die van Endstra.

,,Zij vertelt op indringende wijze over de impact van de ontvoering op alle familieleden, de verwijdering tussen de bloedgabbers Willem Holleeder en Cor van Hout (die in 2003 om het leven kwam), de bedreiging van Peter R. de Vries, liquidaties en afpersingen in het criminele milieu.'' Ook beschrijft Astrid volgens de uitgever dat Holleeder ,,zijn familie dertig jaar lang terroriseerde, afperste en bedreigde.''