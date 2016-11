Politiemol niet in cel voor liquidatiepogingen

MAASTRICHT - De voorlopig hechtenis van de vijftigjarige medewerker van de politie die wordt verdacht van betrokkenheid van twee liquidatiepogingen, wordt niet verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte bekend dat het in beroep gaat deze beslissing.

Door ANP - 4-11-2016, 13:52 (Update 4-11-2016, 13:52)

Wel blijft de politiemedewerker voorlopig vastzitten vanwege het lekken van geheime politie-informatie. Het OM doet geen verdere mededelingen over die zaak. De liquidatiepogingen hadden plaats op 29 december 2014 en op 1 maart van dit jaar.

De man, die werkte in het basisteam Westelijke Mijnstreek, zit sinds 25 augustus vast. Zijn naam kwam naar voren in de zaak van de moord op Sven Prins in Brunssum, vorig jaar september. Hij zou informatie over het onderzoek hebben gelekt. In oktober werd hij in zijn cel gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatiepogingen.