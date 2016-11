Schultz kijkt wat ze kan doen aan Duitse tol

DEN HAAG - De regering in Berlijn verwacht nog deze maand met de Europese Unie overeenstemming te bereiken over tolheffing op Duitse snelwegen. ,,Ik ga het bestuderen en nog kijken wat ik ertegen kan doen'', reageerde minister Melanie Schultz (Infrastructuur) vrijdag.

Door ANP - 4-11-2016, 12:18 (Update 4-11-2016, 12:18)

Schultz is fel tegenstander van de tolheffing. Ze heeft het nieuwe Duitse voorstel nog niet gezien, maar wel begrepen dat de oorspronkelijke plannen zijn aangepast op last van de Europese Unie.

Haar Duitse collega Alexander Dobrindt van Verkeer meldde donderdagavond dat hij verwacht dat Duitsland en de EU nog deze maand tot overeenstemming komen. In Brussel wordt gemeld dat er flinke vooruitgang is geboekt in de kwestie.

In het nieuwe Duitse voorstel zou onder meer staan dat er een voordeliger tarief komt voor buitenlanders die kortstondig gebruik maken van de Duitse wegen. Ook zouden Duitse automobilisten niet meer automatisch worden gecompenseerd via de wegenbelasting.