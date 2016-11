Nederland is wereldkampioen reanimeren, overlevingskansen stijgen door AED-netwerk

Foto Veiligheidsregio Noord-Holland Noord/Jan Jong Omstanders helpen iemand die onwel is geworden na een hartstilstand.

SCHAGEN - Nederland is wereldwijd koploper in reanimeren.

Door Martijn Gijsbertsen - 5-11-2016, 6:00 (Update 5-11-2016, 6:00)

In 85 procent van de hartstilstanden is het op gang krijgen van de hartslag al door omstanders of gealarmeerde burgerhulpverleners gestart, voordat ambulance- of politiemensen arriveren.

AED-apparaten

Doordat het openbare netwerk van AED-apparaten groeit, is de verwachting dat de overlevingskans dit jaar stijgt naar boven de 25%. In 2006 was dat nog 18% en in 2000 slechts 10%.

Zo blijkt uit een op handen zijnde wetenschappelijke publicatie van een onderzoeksteam met specialisten van het Academisch Medisch Centrum...