34 jaar cel voor moord op Visser en Severein

ANP 34 jaar cel voor moord op Visser en Severein

MURCIA - De twee mannen die schuldig zijn bevonden aan de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severein zijn vrijdag door de rechtbank in het Spaanse Murcia tot elk 34 jaar gevangenisstraf veroordeeld, meldden Spaanse media.

Door ANP - 4-11-2016, 11:57 (Update 4-11-2016, 11:57)

Juan C. en de Roemeen Valentin I. hadden volgens de rechtbank direct schuld aan de dood van de twee Nederlanders. Een tweede Roemeen, Constantin S., was volgens de jury wel schuldig aan het in stukken snijden van de lichamen. Hij kreeg zes maanden.