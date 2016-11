Leraar gestoken door leerling in Elst

ANP Leraar gestoken door leerling in Elst

ELST - Op een school in Elst (Gelderland) is vrijdagochtend een leraar gestoken door een leerling. Volgens de politie is de docent daarbij niet ernstig gewond geraakt. De leerling is er na het incident vandoor gegaan. Agenten zijn op zoek naar de verdachte.

Door ANP - 4-11-2016, 10:40 (Update 4-11-2016, 10:40)

De leraar is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De omgeving rond het Over Betuwe College in Elst is afgezet voor onderzoek. De leerlingen van de school worden opgevangen. Ze krijgen waar nodig slachtofferhulp aangeboden